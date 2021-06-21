В программе Неймовірна правда про зірок фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук рассказывает об отношениях с сыном. Мальчик тоже отвечает на вопросы о родителях. Некоторые из них заставят музыканта понервничать! Смотрите в программе Неймовірна правда про зірок от 19.06.2021!

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