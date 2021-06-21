У програмі Неймовірна правда про зірок фронтмен гурту СКАЙ Олег Собчук розповідає про стосунки з сином. Хлопчик теж відповідає на запитання про батьків. Деякі з них змусять музиканта понервувати! Дивіться у програмі Неймовірна правда про зірок від 19.06.2021!

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