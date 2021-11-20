Конфликт, который недавно всколыхнул украинское медиапространство! Эксклюзивно только для программы Неймовірна правда про зірок от 20.11.2021 комментарии Виктории Смеюхи и Славы Каминской о том, что произошло между бывшими коллегами.

Яблоком раздора стал торт с изображением Славы, который подарили Виктории ее друзья. Девушка с удовольствием съела «лицо» экс-подруги по сцене, на что незамедлительно в своем Instagram ответила Каминская. Слава посоветовала Виктории взять пример с нее и больше работать, и сториз сразу же начала волну фанатских обсуждений. Поклонники были заинтригованы, какая же кошка пробежала между певицами. Виктория Смеюха и Слава Каминская только для проекта Неймовірна правда про зірок от 20.11.2021 рассказали о своем видении этого конфликта.

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