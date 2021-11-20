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Video: Неймовірна правда про зірок: Конфлікт НеАнгелів! Вікторія Сміюха вирішила поставити крапку!

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок. Конфлікт НеАнгелів! Вікторія Сміюха вирішила поставити крапку! - в новому випуску Неймовірна правда про зірок від 20.11.2021 - дивитис онлайн
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Конфлікт, який нещодавно сколихнув український медіапростір! Ексклюзивно тільки для програми Неймовірна правда про зірок від 20.11.2021 коментарі Вікторії Сміюхи та Слави Камінської про те, що сталося між колишніми колегами.

Яблуком розбрату став торт із зображенням Слави, який подарували Вікторії її друзі. Дівчина із задоволенням з’їла «обличчя» експодруги по сцені, на що негайно у своєму Instagram відповіла Камінська. Слава порадила Вікторії взяти приклад із неї та більше працювати, і сторіз одразу ж почала хвилю фанатських обговорень. Шанувальники були заінтриговані, яка ж кішка пробігла між співачками. Вікторія Сміюха та Слава Камінська лише для проєкту Неймовірна правда про зірок від 20.11.2021 розповіли про своє бачення цього конфлікту.

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