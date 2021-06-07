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Узнайте в программе Неймовірна правда про зірок от 05.06.2021, случалось ли Ирине Федишин плакать из-за прически и загорать нагишом. Какие отношения у артистки с мужем, который по совместительству еще и ее продюсер? Бывают ли у пары конфликты из-за работы? Узнайте прямо сейчас – смотрите Неймовірна правда про зірок от 05.06.2021!
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