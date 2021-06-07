Дізнайтеся в програмі Неймовірна правда про зірок від 05.06.2021, чи доводилося Ірині Федишин плакати через зачіску і засмагати голяка. Які стосунки у артистки з чоловіком, який за сумісництвом ще й її продюсер? Чи бувають у пари конфлікти через роботу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Неймовірна правда про зірок від 05.06.2021!

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