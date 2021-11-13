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Video: Неймовірна правда про зірок: Евгений Кот откровенно о сексе, карьере и хейтерах

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок. Евгений Кот откровенно о сексе, карьере и хейтерах - в новом выпуске Неймовірна правда про зірок от 13.11.2021 - смотреть онлайн
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Журналисты программы Неймовірна правда про зірок от 13.11.2021 зададут провокационные вопросы Евгению Коту и услышат на них откровенные ответы. Что важнее танцору: семья или карьера? Какой он в отношениях? Что ему больше нравится: выступать на сцене или сидеть в жюри? И как он общается с хейтерами? Не упустите эксклюзивные признания Евгения Кота – смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 13.11.2021 на сайте телеканала СТБ!

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