Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Неймовірна правда про зірок: Євген Кот відверто про секс, кар’єру та хейтерів

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок. Євген Кот відверто про секс, кар’єру та хейтерів - в новому випуску Неймовірна правда про зірок від 13.11.2021 - дивитис онлайн
Дивіться також
Випуск 40 |13.11.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: що в автомобілі Жана Беленюка?...
Выпуск 39 |06.11.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: Ярослав Малий про життя та гурт MACHETE...
Выпуск 39 |06.11.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: Євген Клопотенко має екстрасенсорні здібності?...
Выпуск 39 |06.11.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: Амадор Лопес про бідність і стосунки в сім’ї...
Выпуск 38 |30.10.2021| Сезон 3
Прима-балерина Катерина Кухар про сім’ю та кар’єру – Неймовірна правда про зір...
Выпуск 37 |23.10.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: Сергій і Сніжана Бабкін про сімейне життя...
Випуск 40 | 13.11.2021 | Сезон 3

Журналісти програми Неймовірна правда про зірок від 13.11.2021 поставлять провокаційні запитання Євгену Коту та почують на них відверті відповіді. Що важливіше танцюристу: сім’я чи кар’єра? Який він у стосунках? Що йому подобається більше: виступати на сцені чи сидіти в журі? І як він спілкується з хейтерами? Не пропустіть ексклюзивні зізнання Євгена Кота – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 13.11.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски