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Журналісти програми Неймовірна правда про зірок від 13.11.2021 поставлять провокаційні запитання Євгену Коту та почують на них відверті відповіді. Що важливіше танцюристу: сім’я чи кар’єра? Який він у стосунках? Що йому подобається більше: виступати на сцені чи сидіти в журі? І як він спілкується з хейтерами? Не пропустіть ексклюзивні зізнання Євгена Кота – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 13.11.2021 на сайті телеканалу СТБ!
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