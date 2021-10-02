Узнайте в программе Неймовірна правда про зірок от 02.10.2021, что такое настоящая дружба! Актеры Дизель шоу Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Александр Бережок ответят на вопросы о своих взаимоотношениях вне проектов. Они давние друзья, однако и между ними бывают недопонимания. Из-за чего поссорились Егор Крутоголов и Александр Бережок? Почему Евгений Гашенко не посвящает друзей в подробности личной жизни? Узнайте в проекте Неймовірна правда про зірок от 02.10.2021!

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