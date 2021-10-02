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Дізнайтеся в програмі Неймовірна правда про зірок від 02.10.2021, що таке справжня дружба! Актори Дизель шоу Єгор Крутоголов, Євген Гашенко і Олександр Бережок дадуть відповіді на запитання про свої взаємини поза проектів. Вони давні друзі, однак і між ними бувають непорозуміння. Через що посварилися Єгор Крутоголов та Олександр Бережок? Чому Євген Гашенко не посвячує друзів в подробиці особистого життя? Дізнайтеся в проєкті Неймовірна правда про зірок від 02.10.2021!
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