Певец EL Кравчук в программе Неймовірна правда про зірок от 18.09.2021 ответил на вопросы, которые уже давно волнуют его фанатов. Правда ли, что певец считал Александра Пономарева своим главным конкурентом? И что звездная болезнь довела его до секты? Смотрите в программе Неймовірна правда про зірок от 18.09.2021!

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 — все выпуски