Співак EL Кравчук в програмі Неймовірна правда про зірок від 18.09.2021 відповів на запитання, які вже давно хвилюють його фанатів. Чи правда, що співак вважав Олександра Пономарьова своїм головним конкурентом? І що зіркова хвороба довела його до секти? Дивіться у програмі Неймовірна правда про зірок від 18.09.2021!

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