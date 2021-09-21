Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Неймовірна правда про зірок: EL Кравчук про конфлікт з Олександром Пономарьовим

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок. EL Кравчук про конфлікт з Олександром Пономарьовим - в новому випуску Неймовірна правда про зірок від 18.09.2021 - дивитис онлайн
Дивіться також
Выпуск 32 |18.09.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: За лаштунками проєкту Холостячка...
Випуск 31 |11.09.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: Адель Асанті про порноіндустрію і пластичні операції...
Випуск 31 |11.09.2021| Сезон 3
​​​​​​​Неймовірна правда про зірок: Ольга Харлан про Токіо-2020 і особисте життя...
Випуск 30 |04.09.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: Jerry Heil про анорексію і панічні атаки...
Випуск 30 |04.09.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: як зірки вчилися в школі?...
Выпуск 29 |28.08.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: Жене Коту пропонували стати утриманцем!...
Выпуск 32 | 21.09.2021 | Сезон 3

Співак EL Кравчук в програмі Неймовірна правда про зірок від 18.09.2021 відповів на запитання, які вже давно хвилюють його фанатів. Чи правда, що співак вважав Олександра Пономарьова своїм головним конкурентом? І що зіркова хвороба довела його до секти? Дивіться у програмі Неймовірна правда про зірок від 18.09.2021!

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски