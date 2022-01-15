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В интервью Неймовірна правда про зірок от 15.01.2022 Эктор Хименес-Браво рассказал историю о том, как он стал шеф-поваром с самых истоков. Эктор из небогатой семьи, и его матери часто приходилось экономить на продуктах. Несмотря на это, в семье всегда умели радоваться тому, что есть. Эктор Хименес-Браво никогда не боялся трудностей и тяжелой работы. В начале своей карьеры он мыл посуду и готовил обеды для сотрудников ресторана. Теперь у него есть все, о чем только можно было мечтать, – свои рестораны, известность и любимая вторая половинка. Кому принадлежит сердце судьи МастерШеф? Смотрите в проекте Неймовірна правда про зірок от 15.01.2022.
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