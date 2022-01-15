В інтерв'ю Неймовірна правда про зірок від 15.01.2022 Ектор Хіменес-Браво розповів історію про те, як він став шеф-кухарем із витоків. Ектор з небагатої сім'ї, та його матері часто доводилося економити на продуктах. Незважаючи на це, у сім'ї завжди вміли радіти з того, що є. Ектор Хіменес-Браво ніколи не боявся труднощів та важкої роботи. На початку кар'єри він мив посуд і готував обіди для співробітників ресторану. Тепер у нього є все, про що тільки можна було мріяти, – свої ресторани, популярність та улюблена друга половинка. Кому належить серце судді МастерШеф? Дивіться у проєкті Неймовірна правда про зірок від 15.01.2022.

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