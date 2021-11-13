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Video: Неймовірна правда про зірок: что в автомобиле Жана Беленюка?

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок. Что в автомобиле Жана Беленюка? - в новом выпуске Неймовірна правда про зірок от 13.11.2021 - смотреть онлайн
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Смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 13.11.2021 на сайте СТБ и узнайте, что скрывает в автомобиле спортсмен, политик и водитель с 10-летним стажем Жан Беленюк. На своей машине он ездит уже несколько лет, потому успел разместить в ней личные вещи.

В багажнике Жана мы найдем самокат, снимки МРТ, брелоки и алкоголь. Откуда такой презент у спортсмена и зачем он возит его с собой? Узнайте прямо сейчас!

Также журналисты не упустят возможности спросить Жана Беленюка о личном. Согласится ли мужчина рассказать о своей избраннице? Не упустите эксклюзивную проверку автомобиля Жана Беленюка – смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 13.11.2021.

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