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Смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 13.11.2021 на сайте СТБ и узнайте, что скрывает в автомобиле спортсмен, политик и водитель с 10-летним стажем Жан Беленюк. На своей машине он ездит уже несколько лет, потому успел разместить в ней личные вещи.
В багажнике Жана мы найдем самокат, снимки МРТ, брелоки и алкоголь. Откуда такой презент у спортсмена и зачем он возит его с собой? Узнайте прямо сейчас!
Также журналисты не упустят возможности спросить Жана Беленюка о личном. Согласится ли мужчина рассказать о своей избраннице? Не упустите эксклюзивную проверку автомобиля Жана Беленюка – смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 13.11.2021.
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