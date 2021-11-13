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Дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 13.11.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся, що приховує в автомобілі спортсмен, політик і водій з 10-річним стажем Жан Беленюк. На своїй машині він їздить уже кілька років, тому встиг розмістити в ній особисті речі.
У багажнику Жана ми знайдемо самокат, знімки МРТ, брелоки і алкоголь. Звідки такий презент у спортсмена і навіщо він возить його з собою? Дізнайтеся просто зараз!
Також журналісти не упустять можливості запитати в Жана Беленюка про особисте. Чи погодиться чоловік розказати про свою обраницю? Не пропустіть ексклюзивну перевірку автомобіля Жана Беленюка – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 13.11.2021.
Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски