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В программе Неймовірна правда про зірок от 31.07.2021 Арсен Мирзоян ответил на вопросы о личной жизни и карьере. Изменял ли артист любимой? Какие у него отношения с тещей? И чего Арсену Мирзояну больше всего не хватает во время карантина? Смотрите интервью с певцом в шоу Неймовірна правда про зірок от 31.07.2021!
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