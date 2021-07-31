Дивіться також
Выпуск 24 |28.06.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: Вікторія Смеюха про бійку зі Славою Камінською...
Выпуск 24 |28.06.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: DJ NANA про поцілунок з Дашею Астаф’євою...
Выпуск 23 |21.06.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: Анатолій Анатоліч про хейтерів і пріоритети...
Выпуск 22 |14.06.2021| Сезон 3
Неймовірна правда про зірок: Олександр Педан про стосунки з дочкою...
У програмі Неймовірна правда про зірок від 31.07.2021 Арсен Мірзоян відповів на запитання про особисте життя і кар’єру. Чи зраджував артист коханій? Які у нього стосунки з тещею? І чого Арсену Мірзояну найбільше не вистачає під час карантину? Дивіться інтерв’ю зі співаком в шоу Неймовірна правда про зірок від 31.07.2021!
Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски