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Video: Неймовірна правда про зірок: Арсен Мірзоян про стосунки з тещею

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок. Арсен Мірзоян про стосунки з тещею - в новому випуску Неймовірна правда про зірок від 31.07.2021 - дивитис онлайн
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У програмі Неймовірна правда про зірок від 31.07.2021 Арсен Мірзоян відповів на запитання про особисте життя і кар’єру. Чи зраджував артист коханій? Які у нього стосунки з тещею? І чого Арсену Мірзояну найбільше не вистачає під час карантину? Дивіться інтерв’ю зі співаком в шоу Неймовірна правда про зірок від 31.07.2021!

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