У програмі Неймовірна правда про зірок від 31.07.2021 Арсен Мірзоян відповів на запитання про особисте життя і кар’єру. Чи зраджував артист коханій? Які у нього стосунки з тещею? І чого Арсену Мірзояну найбільше не вистачає під час карантину? Дивіться інтерв’ю зі співаком в шоу Неймовірна правда про зірок від 31.07.2021!

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски