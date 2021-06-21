В программе Неймовірна правда про зірок от 19.06.2021 ведущий Анатолий Анатолич рассказал о том, сколько он зарабатывает на видео и как он поступает с хейтерами. Как изменились приоритеты ведущего в последнее время? И почему? Смотрите в программе Неймовірна правда про зірок онлайн.

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