У програмі Неймовірна правда про зірок від 19.06.2021 ведучий Анатолій Анатоліч розповів про те, скільки він заробляє на відео і як він чинить із хейтерами. Як змінилися пріоритети ведучого останнім часом? І чому? Дивіться у програмі Неймовірна правда про зірок онлайн.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски