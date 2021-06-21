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У програмі Неймовірна правда про зірок від 19.06.2021 ведучий Анатолій Анатоліч розповів про те, скільки він заробляє на відео і як він чинить із хейтерами. Як змінилися пріоритети ведучого останнім часом? І чому? Дивіться у програмі Неймовірна правда про зірок онлайн.
Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски