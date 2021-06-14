Узнайте в программе Неймовірна правда про зірок от 12.06.2021, как Амадор Лопес забыл украинское слово и случайно выругался в маршрутке. Также хореограф и певец расскажет о том, как ему приходилось сбегать с неудачных свиданий. Смотрите онлайн в программе Неймовірна правда про зірок 12.06.2021!

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 — все выпуски