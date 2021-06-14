Дізнайтеся в програмі Неймовірна правда про зірок від 12.06.2021, як Амадор Лопес забув українське слово і випадково вилаявся в маршрутці. Також хореограф і співак розповість про те, як йому доводилося збігати з невдалих побачень. Дивіться онлайн в програмі Неймовірна правда про зірок 12.06.2021!

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски