В программе Неймовірна правда про зірок от 06.11.2021 Амадор Лопес признается, почему он считает, что деньги портят отношения в семье. Какие проблемы с финансами были у звезды? И что он считает важнее денег? Узнайте в программе Неймовірна правда про зірок от 06.11.2021.

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