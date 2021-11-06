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Video: Неймовірна правда про зірок: Амадор Лопес про бідність і стосунки в сім’ї

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок - ефір від 06 листопада 2021. Амадор Лопес - в новому випуску Неймовірна правда про зірок 2021 - дивитись онлайн
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У програмі Неймовірна правда про зірок від 06.11.2021 Амадор Лопес зізнається, чому він вважає, що гроші псують стосунки у родині. Які проблеми з фінансами мав зірка? І що він вважає важливішим за гроші? Дізнайтесь у програмі Неймовірна правда про зірок від 06.11.2021.

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