У програмі Неймовірна правда про зірок від 06.11.2021 Амадор Лопес зізнається, чому він вважає, що гроші псують стосунки у родині. Які проблеми з фінансами мав зірка? І що він вважає важливішим за гроші? Дізнайтесь у програмі Неймовірна правда про зірок від 06.11.2021.

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