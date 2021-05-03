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Video: Неймовірна правда про зірок: Алексей Тритенко ездит с пистолетом

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок. Алексей Тритенко ездит с пистолетом - в новом выпуске Неймовірна правда про зірок от 01.05.2021 - смотреть онлайн
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Смотрите онлайн проект Неймовірна правда про зірок от 01.05.2021, в котором вы узнаете, почему актер Алексей Тритенко мог бы спокойно жить в собственном автомобиле. Коллекцию каких предметов Алексей хранит в машине? И зачем актеру пистолет в кармане сиденья? Все это вы узнаете в нашем сюжете про автомобиль Алексея Тритенко в проекте Неймовірна правда про зірок от 01.05.2021 на сайте СТБ.

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