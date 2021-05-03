Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок від 01.05.2021, в якому ви дізнаєтеся, чому актор Олексій Тритенко міг би спокійно жити у власному автомобілі. Колекцію яких предметів Олексій зберігає в машині? І навіщо акторові пістолет у кишені сидіння? Все це ви дізнаєтеся в нашому сюжеті про автомобіль Олексія Тритенко в проєкті Неймовірна правда про зірок від 01.05.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски