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Video: Неймовірна правда про зірок: Олексій Тритенко їздить з пістолетом

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок. Олексій Тритенко їздить з пістолетом - в новому випуску Неймовірна правда про зірок від 01.05.2021 - дивитис онлайн
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Дивіться онлайн проєкт Неймовірна правда про зірок від 01.05.2021, в якому ви дізнаєтеся, чому актор Олексій Тритенко міг би спокійно жити у власному автомобілі. Колекцію яких предметів Олексій зберігає в машині? І навіщо акторові пістолет у кишені сидіння? Все це ви дізнаєтеся в нашому сюжеті про автомобіль Олексія Тритенко в проєкті Неймовірна правда про зірок від 01.05.2021 на сайті СТБ.

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