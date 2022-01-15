Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок 15.01.2022 и узнайте подробности личной жизни солистки группы KAZKA. Александра Зарицкая рассказала, занято ли ее сердце, и прокомментировала некоторые слухи, которые ходят о ней в сети. Также певица рассказала о своих планах. Скоро группа KAZKA празднует 5-летний юбилей, и у музыкантов уже есть грандиозные планы, как это отметить.

Александра Зарицкая рассказала о своих полезных привычках. Как певице удалось похудеть на 30 килограммов и поддерживать прекрасную форму? Узнайте прямо сейчас – смотрите Неймовірна правда про зірок от 15.01.2022.

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