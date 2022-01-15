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Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 15.01.2022 та дізнайтесь подробиці особистого життя солістки гурту KAZKA. Олександра Заріцька розповіла, чи зайняте її серце, та прокоментувала деякі чутки, які ходять про неї у мережі. Також співачка розповіла про свої плани. Незабаром гурт KAZKA святкує 5-річний ювілей, і у музикантів вже є грандіозні плани, як це відзначити.
Олександра Заріцька розповіла про свої корисні звички. Як співачці вдалося схуднути на 30 кілограмів та підтримувати чудову форму? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Неймовірна правда про зірок від 15.01.2022.
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