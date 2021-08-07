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В программе Неймовірна правда про зірок от 07.08.2021 Александр Пономарев откровенно рассказал о холодке, который возник в его отношениях с сыном. А все дело в музыкальных предпочтениях младшего поколения. Что не одобряет певец? Узнайте прямо сейчас – смотрите Неймовірна правда про зірок от 07.08.2021.
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