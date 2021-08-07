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Video: Неймовірна правда про зірок: Олександр Пономарьов про стосунки із сином

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок. Олександр Пономарьов про стосунки із сином - в новому випуску Неймовірна правда про зірок від 07.08.2021 - дивитис онлайн
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У програмі Неймовірна правда про зірок від 07.08.2021 Олександр Пономарьов відверто розповів про холодок, який виник в його відносинах із сином. А вся справа в музичних уподобаннях молодшого покоління. Що не схвалює співак? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Неймовірна правда про зірок від 07.08.2021.

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