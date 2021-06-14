В программе Неймовірна правда про зірок от 12.06.2021 Александр Педан и его дочь Лера расскажут, как они обычно проводят время вместе. Они катаются на скейтах, ходят в кино и снимают веселые видео. Смотрите подробнее в программе Неймовірна правда про зірок от 12.06.2021!

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