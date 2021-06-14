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У програмі Неймовірна правда про зірок від 12.06.2021 Олександр Педан і його дочка Лера розкажуть, як вони зазвичай проводять час разом. Вони катаються на скейтах, ходять у кіно і знімають веселі відео. Дивіться докладніше в програмі Неймовірна правда про зірок від 12.06.2021!
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