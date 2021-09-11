В программе Неймовірна правда про зірок от 11.09.2021 Адель Асанти рассказала правду о своем прошлом! Сейчас она известна как Анастасия из шоу Холостяк 11, но раньше девушка снималась в порнофильмах. Ушла ли она из профессии? И о каких поступках прошлого жалеет? Узнайте прямо сейчас – смотрите Неймовірна правда про зірок от 11.09.2021.

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