У програмі Неймовірна правда про зірок від 11.09.2021 Адель Асанті розповіла правду про своє минуле! Зараз вона відома як Анастасія з шоу Холостяк 11, але раніше дівчина знімалася в порнофільмах. Чи пішла вона з професії? І про які вчинки минулого шкодує? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Неймовірна правда про зірок від 11.09.2021.

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