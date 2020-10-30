31 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, что нужно знать о Холостячке Ксении Мишиной, а также как прошел секретный концерт группы БEZОбмежень во Львове? Подробнее читайте в материале.

В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 31 октября 2020 года вы узнаете:

Все, что нужно знать о Холостячке, — дайджест новостей.

Какие звездные события произошли в последнее время в нашей стране?

Кто из селебрити и, главное, как пережил развод?

Как прошел секретный концерт группы БEZОбмежень во Львове?

Какие трагедии пришлось пережить братьям и сестрам знаменитостей?

Кто из селебрити разбил чужую семью ради своего счастья?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 31.10.2020 Неймовірна правда про зірок выпуск от 31.10.2020: что нужно знать о Холостячке Ксении Мишиной, а также как прошел секретный концерт группы БEZОбмежень во Львове?

Читайте нас также в Viber и Telegram.