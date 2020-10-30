«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 31.10.2020
30.10.2020
31 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, что нужно знать о Холостячке Ксении Мишиной, а также как прошел секретный концерт группы БEZОбмежень во Львове? Подробнее читайте в материале.
В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 31 октября 2020 года вы узнаете:
- Все, что нужно знать о Холостячке, — дайджест новостей.
- Какие звездные события произошли в последнее время в нашей стране?
- Кто из селебрити и, главное, как пережил развод?
- Как прошел секретный концерт группы БEZОбмежень во Львове?
- Какие трагедии пришлось пережить братьям и сестрам знаменитостей?
- Кто из селебрити разбил чужую семью ради своего счастья?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 31.10.2020
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=