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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 31.10.2020

30.10.2020

31 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть усе, що потрібно знати про Холостячку Ксенію Мішину, а також як пройшов секретний концерт гурту БEZОбмежень у Львові? Детальніше читайте в матеріалі.

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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 31 жовтня 2020 року ви дізнаєтеся:

  • Усе, що потрібно знати про Холостячку, — дайджест новин.
  • Які зіркові події відбулися останнім часом у нашій країні?
  • Хто з селебріті і, головне, як пережив розлучення?
  • Як пройшов секретний концерт гурту БEZОбмежень у Львові?
  • Які трагедії довелося пережити братам і сестрам знаменитостей?
  • Хто з селебріті розбив чужу сім’ю заради свого щастя?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 31.10.2020

Неймовірна правда про зірок випуск від 31.10.2020: що потрібно знати про холостячку Ксенію Мішину, а також як пройшов секретний концерт гурту БEZОбмежень у Львові?

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