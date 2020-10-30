31 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть усе, що потрібно знати про Холостячку Ксенію Мішину, а також як пройшов секретний концерт гурту БEZОбмежень у Львові? Детальніше читайте в матеріалі.

У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 31 жовтня 2020 року ви дізнаєтеся:

Усе, що потрібно знати про Холостячку, — дайджест новин.

Які зіркові події відбулися останнім часом у нашій країні?

Хто з селебріті і, головне, як пережив розлучення?

Як пройшов секретний концерт гурту БEZОбмежень у Львові?

Які трагедії довелося пережити братам і сестрам знаменитостей?

Хто з селебріті розбив чужу сім’ю заради свого щастя?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 31.10.2020 Неймовірна правда про зірок випуск від 31.10.2020: що потрібно знати про холостячку Ксенію Мішину, а також як пройшов секретний концерт гурту БEZОбмежень у Львові?

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