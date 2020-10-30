«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 31.10.2020
30.10.2020
31 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть усе, що потрібно знати про Холостячку Ксенію Мішину, а також як пройшов секретний концерт гурту БEZОбмежень у Львові? Детальніше читайте в матеріалі.
У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 31 жовтня 2020 року ви дізнаєтеся:
- Усе, що потрібно знати про Холостячку, — дайджест новин.
- Які зіркові події відбулися останнім часом у нашій країні?
- Хто з селебріті і, головне, як пережив розлучення?
- Як пройшов секретний концерт гурту БEZОбмежень у Львові?
- Які трагедії довелося пережити братам і сестрам знаменитостей?
- Хто з селебріті розбив чужу сім’ю заради свого щастя?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 31.10.2020
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