Сегодня, 30 апреля, в 16:30 состоится показ новых 60–63 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 60–63 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Эльвиру пугают мистические знаки смерти, которые ее преследуют. Баба Люба предупреждает, что женщине действительно грозит смерть, потому что она лжет о своем возрасте. Только от самой Эльвиры зависит, сможет ли она сохранить себе годы жизни. Но для этого ей придется сделать трудный выбор между любовью и правдой.

Олег Корниенко собирается сменить место работы, но никак не может на это решиться. За советом он идет к провидице бабе Любе. Слепая уверена, что Олег тратит время не на свое дело. Именно поэтому у него остановились часы. На новом месте Олега ждут большие проблемы, которые повлияют на всю его жизнь. Единственный способ их избежать — вернуться к своему настоящему призванию и стать реставратором. Прислушается ли Олег к советам Слепой?

Video: «Слепая»: анонс 60–63 серий от 30.04.2021 Сегодня, 30 апреля, в 16:30 состоится показ новых 60–63 серий сериала «Слепая»

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