«Слепая»: анонс новых серий от 10.12.2021

Сегодня,10 декабря, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Ирина с Евгением двенадцать лет в браке. У пары вроде все хорошо, живут не бедно, но отношения начинают портиться из-за бездетности. Женщина надеется, что после ЭКО счастье вернется в их семью. Но однажды вечером на пороге их дома появляется беременная любовница Евгения. Бабушка советует Ирине отпустить мужа и жить дальше. Но упрямая женщина не желает отдавать Евгения сопернице и соглашается с предложением. Удастся ли Ирине выпутаться из проблем, в которые она из-за этого попадет, и найти свою настоящую любовь?

Максим, как и большинство молодых мужчин, никогда не верил в приметы. Но визит курьера с похоронным венком в тот момент, когда отец заговорил о смерти, очень испугал его. Парень поехал к Бабушке, чтобы спросить ― ничего ли не угрожает жизни его отца. Но провидицу больше волнует возможная ошибка в жизни Максима ― родители давят на него с женитьбой, а он может выбрать не ту девушку и испортить свою судьбу. Удастся ли Максиму разгадать тайну, которую скрывает отец, и сделать верный выбор?

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