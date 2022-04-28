Какие вещи нельзя давать в долг

Некоторые вещи нельзя давать в долг. Если верить народным приметам, можно отдать свою удачу и везение. Так какие же вещи нельзя отдавать даже близким людям и родственникам, чтобы не навлечь на себя беду? Об этом читайте в нашем материале.

Что нельзя давать в долг?

Соль

Вы удивлены, да? Казалось бы, что страшного в том, чтобы одолжить соседу соль? Однако этого делать категорически нельзя. Считается, что так можно отдать и свою удачу, а вместо этого навлечь на себя беду, болезни и прочие несчастья. К тому же очень часто ведьмы и ясновидящие используют соль в своих обрядах. А это уж точно не к добру. Так что если у вас попросят соль в долг, постарайтесь отказать в этой просьбе под любым предлогом. Если же такой возможности нет, то просто подарите соль. И ни в коем случае не принимайте ее обратно. Купите в магазине новую пачку. Соль стоит дешево, а вот ваше благополучие ‒ бесценно.

Посуда

Посуда ‒ еще один предмет, который нельзя давать и брать в долг. Дело в том, что посуда несет на себе энергетику того дома, откуда она «родом». Давая, скажем, тарелку или кастрюлю в долг, вы также отдаете частичку своего счастья, здоровья. Это может пагубно повлиять на энергетику вашего дома. К слову, нельзя также хранить дома битую посуду. Так что если чашка или тарелка треснули, лучше их выбросить. В противном случае вам следует ожидать несчастья или бедности.

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Украшения

Украшения также не стоит давать в долг. Сережки, браслеты и цепочки, особенно если они с драгоценным камнем, впитывают энергетику своего владельца. И если вы их дадите поносить своей подруге, пусть даже на короткое время, они могут поделиться с ней накопившимся негативом. Так что оставьте их при себе.

Веник

Веник тоже нельзя давать в долг. Как считают экстрасенсы, с помощью этой вещи ведьмы могут навести на вас порчу. К тому же, отдавая веник или метлу своему другу или соседу, вы рискуете не только потерять много денег, но и полностью разориться. Кстати, в доме нельзя хранить два и больше веников. Это также может привести к проблемам. А вот чтобы улучшить свое финансовое положение, нужно купить веник у мужчины в последний день года.

Одежда

Да, как бы это печально ни звучало, одежду тоже нельзя давать в долг. А все из-за того, что одежда, которую вы носите, впитывает вашу энергетику. Так что если вы взяли на первое свидание красивое платье своей одинокой подруги, не удивляйтесь, если ваш избранник убежит, даже не дождавшись десерта. Кстати, то же самое касается и обуви. Особенно обуви. Ее ни под каким предлогом нельзя давать взаймы.

Хлеб

Хлеб ‒ всему голова. И у вас в доме этот продукт должен занимать одно из главных мест. Однако существуют поверья: нельзя отдавать последний кусок хлеба. Это может навлечь на вас бедность. Также не следует делиться им через порог. Согласно поверью, вы передадите с ним частичку своего семейного благополучия и счастья. Также нельзя отдавать хлеб на закате. Впрочем, после захода солнца не стоит вообще ничего давать в долг.

Больше о влиянии примет на жизнь вы узнаете с понедельника по пятницу на СТБ из проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях.

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