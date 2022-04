Які речі не можна давати в борг

Деякі речі не можна давати в борг. Якщо вірити народним прикметам, можна віддати свою удачу та везіння. Тож які речі не можна віддавати навіть близьким людям і родичам, щоб не накликати на себе біду? Про це читайте в нашому матеріалі.

Ви здивовані, еге ж? Здавалося б, що страшного в тому, щоб позичити сусідові сіль? Однак цього робити категорично не можна. Вважається, що так можна віддати і свою удачу, а замість цього накликати на себе біду, хвороби та інші нещастя. До того ж дуже часто відьми та ясновидці використовують сіль у своїх обрядах. А це вже точно не до добра. Тож якщо у вас попросять сіль у борг, спробуйте відмовити в цьому проханні під будь-яким приводом. Якщо ж такої можливості немає, то просто подаруйте сіль. І в жодному разі не приймайте її назад. Купіть у магазині нову пачку. Сіль коштує дешево, а ось ваше благополуччя ‒ безцінне.

Посуд ‒ іще один предмет, який не можна давати і брати в борг. Справа в тому, що посуд несе на собі енергетику того будинку, звідки він «родом». Даючи, скажімо, тарілку або каструлю в борг, ви також віддаєте частинку свого щастя, здоров’я. Це може згубно вплинути на енергетику вашого будинку. До слова, не можна також зберігати вдома битий посуд. Тож якщо чашка або тарілка тріснули, краще їх викинути. В іншому випадку вам слід очікувати нещастя або бідності.

Прикраси також не варто давати в борг. Сережки, браслети та ланцюжки, особливо якщо вони з дорогоцінним каменем, вбирають енергетику свого власника. І якщо ви їх дасте поносити своїй подрузі, нехай навіть на короткий час, вони можуть поділитися з нею негативом, який накопичився. Тож залиште їх при собі.

Віник теж не можна давати в борг. Як вважають екстрасенси, за допомогою цієї речі відьми можуть навести на вас порчу. До того ж, даючи віник або мітлу своєму другові або сусідові, ви ризикуєте не тільки втратити багато грошей, але і повністю розоритися. До речі, вдома не можна зберігати два і більше віників. Це також може призвести до проблем. А ось щоб поліпшити своє фінансове становище, потрібно купити віник у чоловіка в останній день року.

Так, як би це сумно не звучало, одяг теж не можна давати в борг. А все через те, що одяг, який ви носите, вбирає вашу енергетику. Тож якщо ви позичили на перше побачення гарну сукню у своєї самотньої подруги, не дивуйтеся, якщо ваш обранець втече, навіть не дочекавшись десерту. До речі, те саме стосується й взуття. Особливо взуття. В жодному разі не можна давати його в борг.

Хліб усьому голова. І у вас вдома цей продукт повинен займати одне з головних місць. Однак існує повір’я: не можна віддавати останній шматок хліба. Це може накликати на вас бідність. Також не слід ділитися ним через поріг. Згідно з повір’ям, ви передасте з ним частинку свого сімейного добробуту і щастя. Також не можна віддавати хліб на заході сонця. Втім, після заходу сонця не варто взагалі нічого давати в борг.

