Що не можна дарувати жінці

Є дуже багато прикмет, пов’язаних з подарунками. Це особливо актуально, якщо вас запросили на свято, напримклад, день народження. Читайте в нашому матеріалі про те, що за жодних обставин не можна дарувати жінкам.

Жінкам не можна дарувати перли. Вважається, що вони приносить сльози і страждання. Ця прикмета прийшла до нас із Древньої Греції, де перлини вважали сльозами морських німф. Виняток може бути лише в тому випадку, якщо перлина ‒ камінь за знаком зодіаку. Якщо ж дівчина дуже хоче отримати подібну прикрасу, то їй варто «купити» її, віддавши натомість кілька монет.

У наш час часто дарують засоби особистої гігієни ‒ мило ручної роботи, гелі для душу та інші дрібниці. Однак, якщо вірити прикметам, такий подарунок спричинить хворобу або сварку. У гіршому випадку ви просто перестанете спілкуватися.

Дуже милий подарунок, який, на жаль, дарувати не можна. Навіть якщо він вишитий вручну або коштує колосальних грошей. Подарований носовичок обіцяє сльози, горе і неприємності. Тож краще відмовитися від нього і віддати перевагу великій хустці, яку можна накидати на плечі. Ось вона принесе винуватиці торжества радість і щастя.

Цей предмет теж категорично дарувати не можна. Гребінець з тонкими зубчиками використовується для наведення порчі. Такі магічні атрибути прирівнюються до ножів, вилок і голок, які, до слова, теж дарувати заборонено. Ці предмети застосовуються для покарання ворогів. Раніше гребінець спеціально дарували недругам, щоб посварити їх з близькими, коханими, друзями.

Всі знають, що годинник дарувати не можна. Це призведе до швидкої розлуки. Наші предки вірили, що подарований годинник прискорює життя людині, що може також спричинити хворобу й швидку смерть.

Дзеркало ‒ доволі поганий подарунок. Вважається, якщо доросла жінка дарує дзеркало молодій дівчині, то вона забирає її красу собі. Тож постарайтеся не приймати подібні подарунки з рук старших дам.

Домашні капці ‒ ще один подарунок, який категорично заборонено дарувати. За народними прикметами, такий подарунок віщує довгу хворобу й навіть швидку смерть, особливо якщо капці білого кольору.

