Сьогодні, 17 грудня, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте зараз!

Вікторію вкотре кидає хлопець, причому робить це без пояснень. Сліпа каже, що виною всьому сині квіти, які давно стоять у квартирі, де проживає Вікторія зі своїми мамою та бабусею. Квіти треба викинути, і тоді Віка зустріне свою долю. Дівчина слідує порадам ясновидиці і справді зустрічає чоловіка, який хоче серйозних стосунків, але Вікторія знову йде до Сліпої. Що ж насправді відбувається, і чи знайде Віка свою пару?

Костянтин мріє про роботу ветеринара, але змушений навчатися на інженера-нафтовика через тиск батька, який повністю контролює його життя. Сліпа пояснює, що хлопець блукає стежками чужої долі через те, що носить річ, яка йому не належить. До того ж Костянтин з’ясовує, що батько завів молоду коханку. Хлопець починає стежити за дівчиною, не здогадуючись, що це приведе до приголомшливої правди про його сім’ю.

