Сьогодні, 14 січня, о 14.30 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде у нових серіях проекту «Сліпа»? Читайте зараз!

Юлія щиро любить свого хлопця Андрія, намагається заради нього бути ідеальною жінкою та дбайливою господаркою, і чекає, поки він зробить їй пропозицію. Ідилію розбиває моторошна знахідка – мішечок із сухими квітами, чорною сіллю та надірваною фотографією Юлії. Вона звертається до Сліпої і дізнається, що хтось провів ритуал на розлуку. Юлія вперто починає пошуки розлучниці, навіть не здогадуюсь, хто справді бажає їй зла.

Останнім часом Марина не знаходила місця, а вночі від тривоги перестала навіть спати. У жінки почалися видіння, в яких вона бачила свого чоловіка із різними жінками. Марина подумала, що її наврочили і поїхала до Сліпої. Сліпа повідомила Марині, що вона сама винна у своїх негараздах – адже в новий будинок людей кличе, а двері за ними не зачиняє. І дуже скоро жінка почне втрачати те, що так довго створювала своїми руками… сім’я та особисте жіноче щастя.

До Сліпої Світлану привела дивна поведінка сина Антона: хлопець впадав у транс, а коли приходив до тями, нічого не пам’ятав. Сліпа попередила Світлану, що має лише три дні, щоб знайти серед речей сина заговорену річ і з’ясувати, хто підкинув небезпечний предмет. Рятуючи дитину, Світлана посварилася з близькими і опинилася у вкрай скрутному становищі.

Маруся та Михайло – багаті люди на селі, ведуть успішне фермерське господарство. Але є одна турбота – чи не кожен із односельців хоче позичити у них гроші. Михайло готовий простягнути руку допомоги, але Маруся береже кожну копійку, бо вкладає у розвиток виробництва. І вважає, що не для того вона горбатиться, щоб розкидатися ліворуч і праворуч. Але Маруся починає бачити жаб уві сні та наяву і ще дуже мерзнути. Вона йде до Сліпої. Бабуся бачить, що Маруся когось образила і цей чоловік навів на неї псування. А щоб відпрацювати, треба виконати просте на перший погляд завдання, але суперечить засадам фермерки. Чи піде вона на це і зможе подолати себе і свою жадібність?

Більше на тему: Один день із життя Хаяла Алекперова

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.