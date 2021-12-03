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«Сліпа»: анонс нових серій від 03.12.2021

03.12.2021

Сьогодні, 3 грудня, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте зараз!

Перетин доль героїв ― не випадковість. Про це говорить провидиця баба Люба. Які звички здатні подарувати прихильність долі? Як уникнути нещасливих знайомств? І чого точно не можна робити, щоб не злякати щастя зі свого життя?

Кожна прикмета має певний сенс. Тому нехтувати ними точно не можна. Провидиця баба Люба прийме в себе нових героїв, яких лякають дивні збіги обставин. Невже потойбічні сили намагаються всіляко втрутитись у матеріальний світ і дати знак?

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