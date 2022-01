У п’ятницю, 21 січня, об 11:00 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Серіал «Сліпа» розповідає про реальну долю людей. Головна героїня – сліпа провидиця баба Люба. Вона має мудрість предків і відчуває людей, які звертаються до неї по допомогу. Завдяки прикметам та особливим знанням бабуся допомагає героям захистити себе та своїх близьких від негараздів. Зв’язатися з навколишнім світом провидиці допомагає її онука Катя. Вона веде блог, де розповідає історії людей, які шукають допомоги у Сліпої. А ще ділиться її мудростями: чому не можна приймати в подарунок монети, як дзеркало в спальні може зруйнувати найміцніший шлюб, чим небезпечний безлад у домі тощо.

Читайте нас також у Viber і Telegram

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.