«Сліпа»: анонс нових серій від 10.12.2021

Сьогодні, 10 грудня, о 14:50 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте зараз!

Ірина з Євгеном дванадцять років у шлюбі. У пари начебто все добре, живуть не бідно, але стосунки починають псуватися через бездітність. Жінка сподівається, що після ЕКЗ щастя повернеться до їхньої родини. Але одного вечора на їхньому порозі з’являється вагітна коханка Євгена. Бабуся радить Ірині відпустити чоловіка і жити далі. Проте завзята жінка не бажає віддавати Євгена суперниці та погоджується на пропозицію. Чи вдасться Ірині виплутатися з проблем, у які вона через це потрапить, і знайти своє справжнє кохання?

Максим, як і більшість молодих чоловіків, ніколи не вірив у прикмети. Але візит кур’єра з похоронним вінком у той момент, коли батько заговорив про смерть, дуже налякав його. Хлопець поїхав до Бабусі, щоб спитати ― чи не загрожує щось життю його батька. Але провидицю більше хвилює можлива помилка в житті Максима ― батьки тиснуть на нього з весіллям, а він може вибрати не ту дівчину та зіпсувати свою долю. Чи вдасться Максимові розгадати таємницю, яку приховує батько, і зробити правильний вибір?

