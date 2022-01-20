В пятницу, 21 января, в 11:00 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Сериал «Слепая» рассказывает о реальной судьбе людей. Главная героиня ― слепая провидица баба Люба. Она обладает мудростью предков и чувствует людей, которые обращаются к ней за помощью. Благодаря приметам и особым знаниям бабушка помогает героям защитить себя и своих близких от проблем. Связаться с окружающим миром провидице помогает ее внучка Катя. Она ведет блог, где рассказывает истории людей, ищущих помощи у Слепой. А еще делится ее мудростями: почему нельзя принимать в подарок монеты, как зеркало в спальне может разрушить самый крепкий брак, чем опасен беспорядок в доме и др.

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