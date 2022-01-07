Сегодня, 7 января, в 14:30 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Алла с Олегом безумно любили друг друга и уже готовились к свадьбе. Но вдруг Олег начал время от времени внезапно задыхаться. Врачи не могли ничего с этим поделать. За помощью Алла обратилась к Слепой и узнала, что возлюбленный должен умереть в день свадьбы. И все из-за подаренных ему золотых запонок. Чтобы спасти любимого, его невесте пришлось совсем разорвать с ним отношения и отменить такую ожидаемую свадьбу.

Людмила живет за счет Георгия ― она работает на него, а на «досуге» является его любовницей, живущей в квартире, которая им и была куплена. Так все продолжается до тех пор, пока в жизни Людмилы не возникает ее первая любовь ― Виталий. Слепая говорит, что Людмиле нельзя быть с Виталием ― ничего хорошего ее с ним не ждет. Но послушает ли ее Людмила?

В последнее время у Ольги начались галлюцинации ― ее преследовал похоронный марш. Она была очень этим напугана, ведь ее мужу должны были на днях делать операцию на сердце. Врачи не знали, выживет он или нет. С этим вопросом Ольга и поехала к Слепой. Ясновидящая шокирует женщину предупреждением: за ее плечами дышит сама смерть. И они все по очереди пойдут в могилу, если Ольга не отыщет в ближайшее время что-то большое и черное, что везде ее сопровождает.

Студент Александр приезжает после сессии домой на каникулы. Парень случайно слышит странный разговор отца с мамой и заподозривает, что брак родителей под угрозой. Он идет к Слепой за помощью. Не прислушавшись к совету провидицы, парень начинает следить за возможной любовницей отца, но сам теряет от нее голову. Александру придется выбирать между любовью к матери и Мариной, став жертвой материнской хитрости.

Лидия была замужем за Михаилом уже три года и очень любила своего мужа. Однако несколько недель назад женщина случайно встретила школьного друга Бориса и вдруг почувствовала неистовую страсть к нему. Лидия не понимала, что с ней происходит. Борис действительно когда-то нравился ей, но это было еще в школе. Женщина очень боялась предать своего мужа, каждую ночь ее мучили кошмары. Каково же было удивление Людмилы, когда Слепая увидела на ней очень сильный приворот. Но сделал его не Борис. Кто же? И зачем этот человек решил приворожить Людмилу к бывшему однокласснику?

Отец Татьяны решил за нее, что она должна выйти замуж за сына владельца строительной фирмы ― Ярослава. Но у девушки уже есть жених ― Станислав, а с Ярославом ее связывает только дружба. Татьяна обращается за советом к Слепой, однако предсказание, что со Станиславом счастья она не увидит, ее не пугает. Чтобы доказать отцу свою самостоятельность и найти свою любовь, девушке придется наделать кучу ошибок и пройти через серьезные испытания.

Борис с Дарьей жили счастливой супружеской жизнью, в мире и согласии воспитывали двоих детей. Со временем между ними начались конфликты и ссоры по вине жены. Чтобы спасти семью, за советом мужчина отправился к Слепой. Но мертвые чувства уже невозможно воскресить. Удастся ли герою вместе с любимой не потерять их детей?

Оксана узнает, что ее сына отчислили с первого курса университета. Она не готова мириться с этой новостью и решает сама устроить судьбу сына. Но когда встречается с новым деканом его факультета, то узнает в нем свою первую любовь. Чтобы добиться своего и восстановить сына на учебе, женщина лжет бывшему любимому, что Ростислав ― его ребенок… Слепая предупреждает: из-за этой лжи Оксана может навсегда потерять сына.

Инна на отдыхе знакомится с мужчиной, который начинает за ней активно ухаживать. Но женщина не хочет предавать своего мужа. По приезду домой муж сообщает, что у них поживет его старый знакомый: у него дела в городе, а в гостинице жить он не любит. К удивлению Инны, старым приятелем мужа оказывается тот самый «курортный» кавалер. Поселившись рядом, Остап возобновляет свои намерения соблазнить женщину. И у Инны все меньше сил сопротивляться искушению…

Марину преследуют видения, в которых она гонится за своими родными и никак не может догнать. Женщина подозревает ― это плохой знак, потому обращается к Слепой. Что скажет провидица?

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