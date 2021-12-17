Сегодня, 17 декабря, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Викторию в очередной раз бросает парень, при этом делает это без объяснений. Слепая говорит, что виной всему синие цветы, давно находящиеся в квартире, где проживает Виктория со своими мамой и бабушкой. Цветы надо выбросить, и тогда Вика встретит свою судьбу. Девушка следует советам ясновидящей, действительно встречает мужчину, который хочет серьезных отношений, но Виктория вновь идет к Слепой. Что же на самом деле происходит, и найдет ли Вика свою пару?

Константин мечтает о работе ветеринара, но вынужден учиться на инженера-нефтяника из-за давления отца, полностью контролирующего его жизнь. Слепая объясняет, что парень блуждает по тропам чужой судьбы из-за того, что носит вещь, которая ему не принадлежит. Вдобавок Константин выясняет, что отец завел себе молодую любовницу. Парень начинает следить за девушкой, не догадываясь, что это приведет его к шокирующей правде о его семье.

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