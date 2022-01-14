Сегодня, 14 января, в 14:30 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Юлия искренне любит своего парня Андрея, пытается ради него быть идеальной женщиной и рачительной хозяйкой, и ждет, пока он сделает ей предложение. Идиллию разбивает жуткая находка – мешочек с сухими цветами, черной солью и надорванной фотографией Юлии. Она обращается к Слепой и узнает, что кто-то провел ритуал на разлуку. Юлия упорно начинает поиски разлучницы, даже не догадываюсь, кто действительно желает ей зла.

В последнее время Марина не находила места, а ночью от тревоги даже перестала спать. У женщины начались видения, в которых она видела своего мужчину с разными женщинами. Марина подумала, что ее сглазили и поехала к Слепой. Слепая сообщила Марине, что она сама виновата в собственных неурядицах – ведь в новый дом людей зовет, а дверь за ними не закрывает. И очень скоро женщина начнет терять то, что так долго создавала своими руками… семья и личное женское счастье.

К Слепой Светлану привело странное поведение сына Антона: парень впадал в транс, а когда приходил в себя, ничего не помнил. Слепая предупредила Светлану, что у нее есть всего три дня, чтобы найти среди вещей сына заговоренную вещь и выяснить, кто подбросил опасный предмет. Спасая ребенка, Светлана переругалась с близкими и оказалась в крайне затруднительном положении.

Маруся и Михаил – богатые люди в деревне, ведут успешное фермерское хозяйство. Но есть одна забота – едва ли не каждый из односельчан хочет одолжить у них денег. Михаил готов протянуть руку помощи, но Маруся бережет каждую копейку, потому что вкладывает в развитие производства. И считает, что не для того она горбатится, чтобы разбрасываться налево и направо. Но Маруся начинает видеть лягушек во сне и наяву и еще очень мерзнуть. Она идет к Слепой. Бабушка видит, что Маруся кого-то обидела и этот человек навел на нее порчу. А чтобы отработать, надо выполнить простую на первый взгляд задачу, но противоречащую устоям фермерши. Пойдет ли она на это и сможет преодолеть себя и свою алчность?

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